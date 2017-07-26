Суд не отменил штраф в 20 тысяч рублей активисту Дадину за нарушение проведения пикета

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы признал законным штраф в 20 тысяч рублей, наложенный на активиста Ильдара Дадина за нарушение порядка организации митинга. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.
"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на решение мирового суда в отношении Дадина", - сказала представитель суда.
Ранее мировой участок Мещанского районного суда признал Дадина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Активист был задержан 5 июля у здания ФСБ во время одиночного пикета в поддержку задержанного оппозиционера Юрия Горского. Дадин был доставлен в ОВД "Мещанский". На активиста был составлен протокол об административном правонарушении.