Суд не отменил штраф в 20 тысяч рублей активисту Дадину за нарушение проведения пикета

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы признал законным штраф в 20 тысяч рублей, наложенный на активиста Ильдара Дадина за нарушение порядка организации митинга. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на решение мирового суда в отношении Дадина", - сказала представитель суда.

Ранее мировой участок Мещанского районного суда признал Дадина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Активист был задержан 5 июля у здания ФСБ во время одиночного пикета в поддержку задержанного оппозиционера Юрия Горского. Дадин был доставлен в ОВД "Мещанский". На активиста был составлен протокол об административном правонарушении.