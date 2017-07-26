Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд не отменил штраф в 20 тысяч рублей активисту Дадину за нарушение проведения пикета

Происшествия
26 июля, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Активиста задержали 5 июля около здания ФСБ и составили на него протокол об административном правонарушении

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы признал законным штраф в 20 тысяч рублей, наложенный на активиста Ильдара Дадина за нарушение порядка организации митинга. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на решение мирового суда в отношении Дадина", - сказала представитель суда.

Ранее мировой участок Мещанского районного суда признал Дадина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Активист был задержан 5 июля у здания ФСБ во время одиночного пикета в поддержку задержанного оппозиционера Юрия Горского. Дадин был доставлен в ОВД "Мещанский". На активиста был составлен протокол об административном правонарушении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
2
Россия призвала СБ ООН осудить обстрел своего посольства в Дамаске
3
"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций США
4
Посольство РФ в США изучает ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta Аir Lines
5
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
6
В Госдепе считают предстоящий в Москве разговор по Донбассу стратегически важным
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама