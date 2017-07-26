Немецкий вертолет с двумя сотрудниками миротворческой миссии ООН разбился в Мали

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БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) подтвердил, что немецкий военный вертолет с двумя сотрудниками миротворческой миссии ООН потерпел крушение на севере Мали. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel.
По его данным, пока неизвестно, выжили ли находившиеся на борту вертолета. Причина падения машины также пока неизвестна, к месту ЧП выдвинулись спасатели.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в связи с произошедшим отменила мероприятие, запланированное на среду в населенном пункте Пёккинг в Баварии.
Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что миссия всемирной организации в Мали направила отряд военнослужащих и группу медиков на место крушения вертолета.
"Мы можем подтвердить, что ударный вертолет миссии ООН в Мали с экипажем из двух человек потерпел крушение сегодня утром к югу от Табанкорта в округе Гао. Миссия немедленно направила на место [крушения] группы силовиков и медиков", - сказал Хак.
По его словам, в настоящий момент ООН не располагает информацией о "возможных жертвах, причинах инцидента и других подробностях" случившегося.
Представитель ООН отметил, что вертолет наблюдал за столкновениями, которые происходили в Гао, и прежде чем направить отряд на место крушения, потребовалось обезопасить окрестности.
В свою очередь представитель Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) заявил в среду Agence France-Presse, что "о происшествии будет сообщено позже". "Для нас - это крушение. На данный момент нет оснований утверждать, что вертолет был сбит или подвергся обстрелу", - отметил представитель МИНУСМА.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя ООН, что потерпевший крушение двухместный вертолет Eurocopter Tiger входил в немецкий контингент МИНУСМА. Оба члена экипажа являются гражданами ФРГ. В настоящее время в рядах миротворцев МИНУСМА и в миссии ЕС в Мали проходят службу около одной тысячи немецких военнослужащих.