Четыре человека погибли в результате крушения самолета в США

ТАСС, 27 июля. По меньшей мере четыре человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета на загруженную автомагистраль близ города Ривердейл (штат Юта) в США в среду. Об этом сообщил местный Департамент общественной безопасности.

Как пишет агентство Reuters, инцидент произошел в 55 км к северу от города Солт-Лейк-Сити.

"Самолет пролетел через три полосы автомагистрали и врезался в разделительный барьер", - пояснил агентству представитель полиции штата Тодд Ройс, отметив, что никто из находившихся в это время на дороге не пострадал. Стражам правопорядка удалось установить личности погибших, полиция выясняет причины крушения.