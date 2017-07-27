Четыре человека погибли в результате крушения самолета в США

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ТАСС, 27 июля. По меньшей мере четыре человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета на загруженную автомагистраль близ города Ривердейл (штат Юта) в США в среду. Об этом сообщил местный Департамент общественной безопасности.
Как пишет агентство Reuters, инцидент произошел в 55 км к северу от города Солт-Лейк-Сити.
"Самолет пролетел через три полосы автомагистрали и врезался в разделительный барьер", - пояснил агентству представитель полиции штата Тодд Ройс, отметив, что никто из находившихся в это время на дороге не пострадал. Стражам правопорядка удалось установить личности погибших, полиция выясняет причины крушения.