В США россиянина обвинили в отмывании средств и махинациях с криптовалютой

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило обвинения гражданину России в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении прокуратуры Северного округа штата Калифорния.

Как утверждают в ведомстве, россиянин Александр Винник организовал электронную площадку для незаконного осуществления обменных операций с криптовалютой и с ее помощью отмывал финансовые средства. Отмечается, что россиянин был задержан в Греции 25 июля по просьбе американских властей.

В сообщении говорится, что Винник использовал площадку, носившую название BTC-e, для похищения личных данных. Он также якобы помогал отмывать доходы различных криминальных организаций по всему миру, в том числе полученные от контрабанды наркотиков.

Винник, в частности, отмывал средства, полученные в результате хакерского взлома ныне уже недействующей японской биржи цифровых валют Mt.Gox, осуществлявшей операции с криптовалютой Bitcoin, утверждает сторона обвинения.

В сообщении также отмечается, что BTC-e, которая базируется в Болгарии и чьи сервера находятся в том числе на Сейшельских Островах, вела бизнес в Соединенных Штатах на протяжении долгого времени, однако не была зарегистрирована в Министерстве финансов страны, что является нарушением закона.

Максимальный срок наказания по обвинениям, выдвинутым против россиянина, составляет 20 лет лишения свободы.