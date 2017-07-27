Суд по делу Хорошавина перенесен на 31 июля

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Судебный процесс по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении крупных взяток, в третий раз перенесен из-за болезни подсудимого. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде Южно-Сахалинска.
"Сегодня во время заседания Хорошавину стало плохо, он попросил вызвать скорую помощь. Медики после осмотра экс-губернатора диагностировали у него повышенное давление. Защита Хорошавина ходатайствовала о переносе заседания", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, заседание суда назначено на понедельник, 31 июля. Ранее по болезни Хорошавина были перенесены два судебных заседания. Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела Хорошавина 6 марта. В деле насчитывается девять эпизодов получения взяток на сумму 522 млн рублей.
На скамье подсудимых также находятся заместитель экс-губернатора Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Борисов. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем" УК РФ.
Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. По версии следствия, в 2009 году он создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия.