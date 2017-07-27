Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд по делу Хорошавина перенесен на 31 июля

Происшествия
27 июля, 6:57 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Причиной переноса стала болезнь подсудимого

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Судебный процесс по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении крупных взяток, в третий раз перенесен из-за болезни подсудимого. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде Южно-Сахалинска.

"Сегодня во время заседания Хорошавину стало плохо, он попросил вызвать скорую помощь. Медики после осмотра экс-губернатора диагностировали у него повышенное давление. Защита Хорошавина ходатайствовала о переносе заседания", - сказала собеседница агентства.

Смотрите также

Уголовные дела в отношении бывших и действующих глав российских регионов. Досье

По ее словам, заседание суда назначено на понедельник, 31 июля. Ранее по болезни Хорошавина были перенесены два судебных заседания. Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела Хорошавина 6 марта. В деле насчитывается девять эпизодов получения взяток на сумму 522 млн рублей.

На скамье подсудимых также находятся заместитель экс-губернатора Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Борисов. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем" УК РФ.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. По версии следствия, в 2009 году он создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Хорошавина Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Израильский парламент принял закон о праздновании 9 мая
2
Россия в письме СБ ООН настояла на посещении экспертами места химатаки в Сирии
3
Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством Саакашвили
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
Чижов: ЕС может объявить новые санкции США против РФ недействующими на территории союза
6
NYT: помощники Трампа неделю убеждали его не увольнять главу минюста
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама