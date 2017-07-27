Более 120 человек эвакуированы из-за пожара с прогулочного катера в центре Москвы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Возгорание произошло на прогулочном катере "Легенда" на набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"На катере "Легенда", пришвартованном на Гончарной набережной, произошло загорание, предположительно, на кухне. Команда катера потушила все своими силами", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, с катера был эвакуирован 121 человек.