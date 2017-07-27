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Двое россиян осуждены в Латвии за незаконное проникновение на военную базу

Происшествия
27 июля, 17:52 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов

Андрея Попко и Александра Куркина приговорили к 3 месяцам и 27 дням тюрьмы

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РИГА, 27 июля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Суд Рижского района Латвии приговорил двух граждан РФ - Андрея Попко и Александра Куркина - к трем месяцам и 27 дням лишения свободы, признав их виновными в незаконном проникновении на военную базу в Адажи летом 2015 года. Об этом корр. ТАСС сообщил в четверг местный правозащитник Владимир Линдерман.

"Андрея Попко и Александра Куркина приговорили к 3 месяцам и 27 дням лишения свободы, этот срок уже отбыт", - сообщил он (осужденным был засчитан срок ареста - прим. ТАСС).

По его словам, россияне будут обжаловать приговор, как только их адвокат получит на руки полный текст обвинения.

По мнению Линдермана, приговор стал победой защиты. "Наша аргументация была настолько мощной, что по большому счету должны были оправдать всех. Я говорю не о политических взглядах, которые понятны, а сугубо о юридической стороне дела. Состава преступления - хулиганства - нет, и наши адвокаты это прекрасно доказали", - заявил Линдерман.

Террористы или хулиганы

О задержании Куркина и Попко, проникших на территорию военной базы в Адажи, где проходили учения НАТО Saber Strike, стало известно 10 июня 2015 года. Как заявили тогда россияне, они хотели провести мирную акцию против наращивания сил НАТО на границе с РФ. При помощи лестницы они перелезли через ограду и проникли на территорию базы, где развернули знамя цвета Георгиевской ленты. Бывший глава российской Национал-большевистской партии, а ныне лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов тогда заявил, что это активисты его организации.

После этого латвийский суд арестовал задержанных. Против них было возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса Латвии: шпионаж и попытка совершения террористических действий группой лиц по предварительному сговору. Им могло грозить до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Позже стало известно, что Полиция безопасности Латвии переквалифицировала дело на статью "Хулиганство, совершенное группой лиц", по которой им грозило до пяти лет лишения свободы, принудительные работы или денежный штраф.

В начале октября 2015 года латвийский суд освободил из- под ареста Попко и Куркина. Им было запрещено выезжать из страны, и они находились под надзором полиции. Позже суд разрешил им покинуть Латвию, и они уехали в Россию.

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