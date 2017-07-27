Следователи начали проверку после жесткой посадки Ан-2 на Кубани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

"По данному факту уже началась доследственная проверка. По предварительной информации, оба пострадавших получили травмы легкой степени тяжести. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - сказали в управлении.

Как сообщил ТАСС ранее источник в экстренных службах, Ан-2, задействованный в проведении сельскохозяйственных работ, совершил в четверг жесткую посадку в 3 км севернее населенного пункта Телегин. Пострадали два человека, находившиеся на борту. На земле жертв и разрушений нет.

По уточненным данным следственного управления, самолет в 20:15 (время совпадает с московским) совершил жесткую посадку в реку Ангелинский Ерик. Управляли самолетом два пилота, госпитализация им не потребовалась.