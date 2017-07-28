Дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова отбывает пятилетнее тюремное заключение

ТАШКЕНТ, 28 июля. /ТАСС/. Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова отбывает пятилетнее тюремное заключение по вынесенному ей в 2015 году приговору в хищениях и вымогательстве денежных средств. Об этом сообщила в пятницу Генеральная прокуратура республики.

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