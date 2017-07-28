Источник: замглавы отдела иркутского главка СК задержан по подозрению в коррупции

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МОСКВА, 28 июля. Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Иркутской области и оперуполномоченный отдела полиции задержаны по подозрению в коррупции. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"Работали сотрудники отдела собственной безопасности СК из Москвы", - сказал собеседник агентства. Имена задержанных источник не назвал.
В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области ТАСС сообщили, что подозрения в причастности оперуполномоченного отдела полиции к совершению коррупционного преступления действительно есть. "Если информация найдет подтверждение, он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в полиции.