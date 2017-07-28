Задержанные ФСБ выходцы из Центральной Азии готовили теракт в поезде в Петербурге

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ТАСС, 28 июля. ФСБ России распространила видеозапись задержания семерых уроженцев республик Центральной Азии, согласно которой они готовили в том числе теракт в поезде.
Видео с задержанием имеется в распоряжении ТАСС. "Что ты хотел сделать?" - спросил оперативник ФСБ одного из задержанных. "Чтобы поезд, авария", - ответил задержанный.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании семи выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке террористических актов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей.
С задержанными проводятся следственно-оперативные мероприятия. В ФСБ не стали говорить о личностях задержанных в интересах следствия.
Как сообщил 27 июля первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, за полгода в России на стадии приготовления и покушения было предотвращено 12 терактов.
Был совершен один теракт - взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, когда в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Жертвами теракта стали 14 человек, пострадали более 50.