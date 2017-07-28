Нефть попала в несколько рек в Башкирии из-за утечки на трубопроводе

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УФА, 28 июля. /ТАСС/. Разлив нефти произошел в Башкирии в результате повреждения трубопровода, нефть попала в несколько рек, сообщили в пятницу в пресс-службе минэкологии республики.
"В результате аварии нефтесодержащая жидкость попала в водные объекты - ручей без названия, в реку Березовая, реку Аяз, которая является притоком реки Уфа. По предварительной версии, причиной разлива мог стать некачественный сварной шов или образовавшийся свищ", - говорится в сообщении.
В настоящее время утечка нефти приостановлена. Ликвидацией последствий аварии занимаются специалисты компании "Башнефть-Добыча", структурным подразделением которой эксплуатируется трубопровод. Установлены боны, оборудованы нефтеловушки на водных объектах.
"Площадь загрязнения пока не установлена. Уточняются объемы разлитой нефти", - добавили в минэкологии Башкирии.
"Башнефть-Добыча" планирует за несколько дней ликвидировать последствия утечки нефти.
"Ликвидацию последствий отказа трубопровода планируется завершить в ближайшие дни", - сказал он, уточнив, что объем попавшей в водные объекты нефтесодержащей жидкости составил 0,4 тонны.
"Место выхода было оперативно обваловано, ведется очистка территории. На водном объекте установлены боновые заграждения, ведется обработка радужной пленки природными сорбентами", - добавил собеседник.
По данным ГУ МЧС по Башкирии, жизнедеятельность населения не нарушена. При этом "водоснабжение местных жителей осуществляется при помощи личных скважин", отмечают в ведомстве.