Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нефть попала в несколько рек в Башкирии из-за утечки на трубопроводе

Происшествия
28 июля, 18:24 дата обновления: 28 июля, 18:43 UTC+3 УФА УФА 28, июля. /ТАСС

По предварительной версии, причиной разлива мог стать некачественный сварной шов или образовавшийся свищ

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 28 июля. /ТАСС/. Разлив нефти произошел в Башкирии в результате повреждения трубопровода, нефть попала в несколько рек, сообщили в пятницу в пресс-службе минэкологии республики.

"В результате аварии нефтесодержащая жидкость попала в водные объекты - ручей без названия, в реку Березовая, реку Аяз, которая является притоком реки Уфа. По предварительной версии, причиной разлива мог стать некачественный сварной шов или образовавшийся свищ", - говорится в сообщении.

В настоящее время утечка нефти приостановлена. Ликвидацией последствий аварии занимаются специалисты компании "Башнефть-Добыча", структурным подразделением которой эксплуатируется трубопровод. Установлены боны, оборудованы нефтеловушки на водных объектах.

"Площадь загрязнения пока не установлена. Уточняются объемы разлитой нефти", - добавили в минэкологии Башкирии.

"Башнефть-Добыча" планирует за несколько дней ликвидировать последствия утечки нефти.

"Ликвидацию последствий отказа трубопровода планируется завершить в ближайшие дни", - сказал он, уточнив, что объем попавшей в водные объекты нефтесодержащей жидкости составил 0,4 тонны.

"Место выхода было оперативно обваловано, ведется очистка территории. На водном объекте установлены боновые заграждения, ведется обработка радужной пленки природными сорбентами", - добавил собеседник.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, жизнедеятельность населения не нарушена. При этом "водоснабжение местных жителей осуществляется при помощи личных скважин", отмечают в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве мужчина угнал теплоход и столкнулся с другим теплоходом
2
Зеркальные меры: Москва перестала сдерживаться и ответила Вашингтону
3
Аксенов: отключение света в Крыму не нанесло ущерба экономике
4
Полиция проверит информацию о конфликте с чеченками в Воронеже
5
Путин одобрил заявление МИД РФ, принятое в ответ на введение США санкций
6
По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии
7
Нефть попала в несколько рек в Башкирии из-за утечки на трубопроводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама