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СМИ: автомобиль врезался в толпу в Хельсинки, один человек погиб

Происшествия
28 июля, 19:28 дата обновления: 28 июля, 20:00 UTC+3

Как сообщила телекомпания Yle, водитель задержан

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Материал из 1 страницы
© EPA/MAURI RATILAINEN

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, четверо пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на одной из центральных улиц финской столицы. Об этом сообщила в пятницу  телекомпания Yle со ссылкой на полицию.

"Машина, очевидно, наехала на людей, находившихся на тротуаре", - отметили в полиции. Четверо пострадавших доставлены в больницу. Кроме того, еще несколько человек получили в результате инцидента легкие травмы.

По сообщению полиции, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан. В ведомстве указали, что машиной управлял 50-летний финн.

 

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