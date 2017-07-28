СМИ: автомобиль врезался в толпу в Хельсинки, один человек погиб

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, четверо пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на одной из центральных улиц финской столицы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Yle со ссылкой на полицию.

"Машина, очевидно, наехала на людей, находившихся на тротуаре", - отметили в полиции. Четверо пострадавших доставлены в больницу. Кроме того, еще несколько человек получили в результате инцидента легкие травмы.

По сообщению полиции, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан. В ведомстве указали, что машиной управлял 50-летний финн.