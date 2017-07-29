Из квартиры на западе Москвы украдены 28 пар часов и €10 тысяч

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Двое неизвестных напали на гувернантку, когда она выносила мусор, и похитили из квартиры 28 пар наручных часов и €10 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"28 июля в полицию обратилась женщина 1989 года рождения, работающая гувернанткой по адресу проспект Вернадского, дом 9/10. Она сообщила, что, когда вышла вынести мусор, двое неизвестных, угрожая ножами, затащили ее в квартиру и связали. После этого злоумышленники похитили два сейфа, 28 наручных часов различных марок и €10 тыс., скрылись", - сказал собеседник агентства.
Сумма материального ущерба устанавливается.
По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.