СМИ: не менее 26 туристов пострадали при ДТП в Турции

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АНКАРА, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 26 человек пострадали при ДТП с туристическим автобусом в Турции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Haber Turk.
По его данным, авария произошла в провинции Кайсери на юге республики. Отдыхающие направлялись из Адана на водопад Капузбаши.
Национальность пострадавших не уточняется.