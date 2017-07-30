СМИ: не менее 26 туристов пострадали при ДТП в Турции

АНКАРА, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 26 человек пострадали при ДТП с туристическим автобусом в Турции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Haber Turk.

По его данным, авария произошла в провинции Кайсери на юге республики. Отдыхающие направлялись из Адана на водопад Капузбаши.

Национальность пострадавших не уточняется.