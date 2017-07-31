Пять человек погибли в тройном ДТП на трассе Нижний Новгород - Касимов

ТАСС, 31 июля. Пять человек погибли при столкновении трех транспортных средств на трассе Нижний Новгород - Касимов около рабочего поселка Вача 30 июля вечером.

Следственный отдел Нижегородского управления ГИБДД начал проверку по факту аварии, сообщил ТАСС в понедельник представитель регионального УГИБДД Дмитрий Мацкевич.

"По предварительным данным, в вечернее время 30 июля на первом километре трассы Нижний Новгород - Касимов при подъезде к рабочему поселку Вача водитель "ВАЗ-2115", не имевший права управления автомобилем, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda, которая, в свою очередь, врезалась в Renault Duster. В результате столкновения погибли водитель отечественного автомобиля и четыре пассажира, среди них 13-летний подросток", - сообщил представитель регионального ГИБДД.

Кроме того, водитель Skoda госпитализирован с травмами, пассажир Renault также пострадавший в аварии, после осмотра врачами скорой отпущен домой.