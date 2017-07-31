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Актер Алексей Гришин попал в больницу после ДТП на квадроцикле в Подмосковье

Происшествия
31 июля, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Отмечается, что водитель квадроцикла погиб

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Алексей Гришин на съемках фильма "Мафия: Игра на выживание"

Алексей Гришин на съемках фильма "Мафия: Игра на выживание"

© Filmpro.ru

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский актер Алексей Гришин разбился на квадроцикле в Пушкинском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне днем в Пушкинском районе опрокинулся квадроцикл. Одним из пострадавших оказался актер Алексей Гришин, а водитель погиб", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт происшествия, не уточняя личности пострадавшего. "30 июля в деревне Луговая Пушкинского района произошло опрокидывание квадроцикла. В результате мужчина 1975 года рождения погиб, мужчина 1974 года рождения пострадал. Пострадавший был госпитализирован и отпущен на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

По данному факту полиция проводит проверку.

Алексей Гришин - российский актер театра и кино, известен по эпизодической роли в культовом фильме "Брат-2". Первую роль в кино он сыграл в этом фильме в эпизоде "Мальчик, водочки нам принеси".

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