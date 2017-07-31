Суд арестовал сбежавшего из психбольницы мужчину, который ранил двух полицейских в Орле

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ТАСС, 31 июля. Заводской районный суд города Орла арестовал на два месяца мужчину, который сбежал из Орловской областной психологической больницы и ранил двух полицейских. Об этом сообщили в суде.
"Заводским районным судом Орла рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в нападении на полицейских. С учетом мнения участников процесса, а также положений уголовного законодательства, суд согласился с заявленным ходатайством и вынес постановление об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении суда.
Там добавили, что мужчине была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза в Орловской областной психиатрической больнице, территорию которой он самовольно покинул, тем самым нарушив УК РФ, а затем напал на полицейских. "Указанные обстоятельства суд признал исключительными при разрешении вопроса о применении в отношении подозреваемой меры пресечения, судом не установлено, наличие у подозреваемого заболевания, исключающего возможность его содержания под стражей", - уточняется в сообщении суда.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины, сбежавшего из психиатрической больницы, на полицейских в центре Орла. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 27 июля подозреваемый, находясь на лестничной площадке в доме в Воскресенском переулке, увидел прибывших по вызову граждан полицейских, бросил в их сторону зажигалку в форме ручной противопехотной осколочной гранаты, после чего напал с ножом на сотрудницу полиции. Он ранил ее в правую руку, далее нанес один удар ножом мужчине - сотруднику полиции, ранив его в левое бедро.
После этого злоумышленник схватил за шею потерпевшую и выхватил из находившейся на ее форменном обмундировании кобуры табельное огнестрельное оружие. Приставив пистолет к ее голове, он вместе с ней покинул подъезд дома, направившись в детский парк. По пути злоумышленник совершил несколько выстрелов по сторонам, затем он направился в сторону центрального парка города, где был обезоружен и задержан сотрудниками полиции.