Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд арестовал сбежавшего из психбольницы мужчину, который ранил двух полицейских в Орле

Происшествия
31 июля, 12:00 UTC+3 ТАСС

Суд вынес постановление о заключении задержанного под стражу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 июля. Заводской районный суд города Орла арестовал на два месяца мужчину, который сбежал из Орловской областной психологической больницы и ранил двух полицейских. Об этом сообщили в суде.

"Заводским районным судом Орла рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в нападении на полицейских. С учетом мнения участников процесса, а также положений уголовного законодательства, суд согласился с заявленным ходатайством и вынес постановление об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении суда.

Там добавили, что мужчине была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза в Орловской областной психиатрической больнице, территорию которой он самовольно покинул, тем самым нарушив УК РФ, а затем напал на полицейских. "Указанные обстоятельства суд признал исключительными при разрешении вопроса о применении в отношении подозреваемой меры пресечения, судом не установлено, наличие у подозреваемого заболевания, исключающего возможность его содержания под стражей", - уточняется в сообщении суда.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины, сбежавшего из психиатрической больницы, на полицейских в центре Орла. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 июля подозреваемый, находясь на лестничной площадке в доме в Воскресенском переулке, увидел прибывших по вызову граждан полицейских, бросил в их сторону зажигалку в форме ручной противопехотной осколочной гранаты, после чего напал с ножом на сотрудницу полиции. Он ранил ее в правую руку, далее нанес один удар ножом мужчине - сотруднику полиции, ранив его в левое бедро.

После этого злоумышленник схватил за шею потерпевшую и выхватил из находившейся на ее форменном обмундировании кобуры табельное огнестрельное оружие. Приставив пистолет к ее голове, он вместе с ней покинул подъезд дома, направившись в детский парк. По пути злоумышленник совершил несколько выстрелов по сторонам, затем он направился в сторону центрального парка города, где был обезоружен и задержан сотрудниками полиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
2
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи
3
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
Трамп сожалеет, что во время личной встречи не спросил, поддерживал ли его Путин
6
Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста
7
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама