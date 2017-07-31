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Виновник ДТП в Хельсинки сознательно сбил пешеходов

Происшествия
31 июля, 13:39 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 31, июля. /ТАСС

Подозреваемый в настоящее время передан медикам для проверки состояния, заключение его под арест переносится на более поздний срок

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 июля. /ТАСС/. Мужчина, в пятницу устроивший в Хельсинки ДТП, результатом которого стала гибель одного человека, намеренно сбил пешеходов. Об этом сообщило в понедельник столичное полицейское управление.

"Допросы и другие следственные мероприятия подтвердили мнение о том, что подозреваемый двигался со значительным превышением скорости по центральным улицам, где он намеренно наехал на шестерых прохожих", - отметил руководитель расследования Теему Крускопф. По его словам, расследование продолжается - идут допросы свидетелей, выясняются обстоятельства, предшествовавшие инциденту.

Подозреваемый 51-летний мужчина в настоящее время передан медикам для проверки его состояния, заключение его под арест переносится на более поздний срок, о датах пока не сообщается.

Мужчину подозревают в нарушении закона по четырем статьям - убийство, пять покушений на убийство, вождение в нетрезвом виде и нарушение безопасности дорожного движения с отягчающими обстоятельствами.

В результате произошедшего наезда на людей, в пятницу, 28 июля, переходивших дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу в центре Хельсинки, погибла гражданка Финляндии, пострадали двое туристов из России, финн и эстонец. Пострадавшие сразу были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает. Еще несколько человек получили легкие травмы. Сам водитель после инцидента продолжил свой путь и остановился у одного из ресторанов, где его затем задержали.

Ранее в полиции отвергли версию о том, что случившееся могло являться терактом. Там сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным газеты "Илталехти", мужчина управлял автомобилем марки "Ягуар".

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