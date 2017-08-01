Пять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и "КамАза" в Забайкалье

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ТАСС, 1 августа. Микроавтобус "Соболь" и грузовик "КамАз" столкнулись на трассе "Амур" в Забайкальском крае. В результате ДТП погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого управления МВД.
По данным ведомства, авария произошла около 21:00 по местному времени на 161-м километре автодороги "Амур" в Шилкинском районе. "Произошло столкновение автомашин "КамАз" и "Соболь". По предварительным данным, погибли пять человек, все они находились в "Соболе", - сказали в пресс-службе.
В полиции отметили, что в настоящее время устанавливаются личности погибших и обстоятельства аварии. На место выехали руководители управления МВД по Забайкальскому краю, в том числе начальник краевого управления ГИБДД Эдуард Белобровый.