Волонтер штаба Навального арестован в Казани на 15 суток

КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани в Татарстане арестовал на 15 суток активиста Андрея Бояршинова за нарушение порядка проведения публичных мероприятий, сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

"(Бояршинов) привлечен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ "Повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", (назначенное судом) наказание - арест на 15 суток", - сказала собеседница агентства.

Как сообщила ТАСС юрист Эльза Нисанбекова, которая представляла интересы Бояршинова в суде, ее подзащитный является волонтером казанского штаба Алексея Навального. По словам Нисанбековой, Бояршинов привлечен к административной ответственности за то, что раздавал на улице агитационные листовки.

"8 июля он раздавал листовки, суд посчитал, что это публичное мероприятие. До этого Бояршинов неоднократно привлекался к ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ", - уточнила она, добавив, что уже написала апелляцию на сегодняшнее решение суда.