В Дагестане в результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек

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МАХАЧКАЛА, 2 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись днем в среду в Дагестане.
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе республиканского управления МВД.
"Около 15:00 мск на дороге между населенными пунктами Бабаюрт и Сулевкент произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2111 и "Калины". По предварительным данным, погибли пять человек", - сообщил собеседник.
По его словам, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, обстоятельства ДТП уточняются.