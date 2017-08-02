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В Дагестане в результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек

Происшествия
2 августа, 15:44 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, августа. /ТАСС

Оперативно-следственная группа выясняет обстоятельства ДТП

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МАХАЧКАЛА, 2 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись днем в среду в Дагестане.

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе республиканского управления МВД.

"Около 15:00 мск на дороге между населенными пунктами Бабаюрт и Сулевкент произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2111 и "Калины". По предварительным данным, погибли пять человек", - сообщил собеседник.

По его словам, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, обстоятельства ДТП уточняются.

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