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На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв

Происшествия
2 августа, 17:18 дата обновления: 2 августа, 17:22 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 2, августа. /ТАСС

О пострадавших пока не сообщается

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СУХУМ, 2 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района, сообщили ТАСС в среду в МВД республики.

"Известно, что на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района произошел взрыв, пока неизвестно, есть ли пострадавшие, на место происшествия выехали сотрудники МВД и МЧС", - сказал собеседник агентства.

В республиканском МЧС отметили, что оперативные службы предотвращают распространение пожара, возникшего на складе после взрыва. "По предварительным данным, в районе с. Приморского горит военный склад, просьба к гражданам не поддаваться панике. Все службы подняты для предотвращения распространения пожара", - сообщили в ведомстве.

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