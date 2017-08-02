На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв

СУХУМ, 2 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района, сообщили ТАСС в среду в МВД республики.

"Известно, что на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района произошел взрыв, пока неизвестно, есть ли пострадавшие, на место происшествия выехали сотрудники МВД и МЧС", - сказал собеседник агентства.

В республиканском МЧС отметили, что оперативные службы предотвращают распространение пожара, возникшего на складе после взрыва. "По предварительным данным, в районе с. Приморского горит военный склад, просьба к гражданам не поддаваться панике. Все службы подняты для предотвращения распространения пожара", - сообщили в ведомстве.