На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв

Форварды рвутся в президенты: футболисты в попытках построить политическую карьеруСпорт 2 августа, 17:46
Трамп подписал закон о санкциях против РоссииМеждународная панорама 2 августа, 17:30
Математика как учеба и отдых: медалисты рассказали о подготовке к мировой олимпиадеОбщество 2 августа, 17:27
Медучреждения Москвы не ожидают наплыва пьяных в день ВДВОбщество 2 августа, 17:18
На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрывПроисшествия 2 августа, 17:18
Импортный контейнерооборот КТСП в I полугодии 2017 года достиг 142,7 тыс. TEUТранспорт 2 августа, 17:15
ЦБ оценил рост ВВП России в III квартале на уровне 1,5-1,8%Экономика и бизнес 2 августа, 17:13
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство РоссииПолитика 2 августа, 16:56
Грызлов назвал увеличение военных расходов Украиной тревожным сигналомПолитика 2 августа, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СУХУМ, 2 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района, сообщили ТАСС в среду в МВД республики.
"Известно, что на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района произошел взрыв, пока неизвестно, есть ли пострадавшие, на место происшествия выехали сотрудники МВД и МЧС", - сказал собеседник агентства.
В республиканском МЧС отметили, что оперативные службы предотвращают распространение пожара, возникшего на складе после взрыва. "По предварительным данным, в районе с. Приморского горит военный склад, просьба к гражданам не поддаваться панике. Все службы подняты для предотвращения распространения пожара", - сообщили в ведомстве.