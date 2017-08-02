В движении "Сорок сороков" опровергли, что напавший на журналиста состоит в организации

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Руководитель движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин опроверг информацию ряда СМИ о том, что напавший в среду на корреспондента НТВ в Парке Горького в Москве является членом организации.

"Эта информация не соответствует действительности. Этот мужчина никогда не состоял в движении, мы не знаем, кто он такой", - сказал ТАСС Кормухин.

Во время прямого эфира, приуроченного празднованию в парке Дня Воздушно-десантных войск, к корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" Никите Развозжаеву подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил кулаком по лицу.

По данному факту прокуратура поручила провести доследственную проверку, по результатам которой полицией возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Напавшим оказался 32-летний житель Москвы, не имеющий отношения к ВДВ. В настоящее время он задержан.

"Сорок сороков" - общественное православное движение, создано 1 июня 2013 года.