В движении "Сорок сороков" опровергли, что напавший на журналиста состоит в организации

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Руководитель движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин опроверг информацию ряда СМИ о том, что напавший в среду на корреспондента НТВ в Парке Горького в Москве является членом организации.
"Эта информация не соответствует действительности. Этот мужчина никогда не состоял в движении, мы не знаем, кто он такой", - сказал ТАСС Кормухин.
Во время прямого эфира, приуроченного празднованию в парке Дня Воздушно-десантных войск, к корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" Никите Развозжаеву подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил кулаком по лицу.
По данному факту прокуратура поручила провести доследственную проверку, по результатам которой полицией возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Напавшим оказался 32-летний житель Москвы, не имеющий отношения к ВДВ. В настоящее время он задержан.
"Сорок сороков" - общественное православное движение, создано 1 июня 2013 года.