Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В движении "Сорок сороков" опровергли, что напавший на журналиста состоит в организации

Происшествия
2 августа, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

"Сорок сороков" - общественное православное движение, создано 1 июня 2013 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Руководитель движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин опроверг информацию ряда СМИ о том, что напавший в среду на корреспондента НТВ в Парке Горького в Москве является членом организации.

"Эта информация не соответствует действительности. Этот мужчина никогда не состоял в движении, мы не знаем, кто он такой", - сказал ТАСС Кормухин.

Во время прямого эфира, приуроченного празднованию в парке Дня Воздушно-десантных войск, к корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" Никите Развозжаеву подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил кулаком по лицу.

По данному факту прокуратура поручила провести доследственную проверку, по результатам которой полицией возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Напавшим оказался 32-летний житель Москвы, не имеющий отношения к ВДВ. В настоящее время он задержан.

"Сорок сороков" - общественное православное движение, создано 1 июня 2013 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
2
В результате взрывов на военном складе в Абхазии пострадали 19 россиян
3
Песков назвал абсолютно неприемлемым объявление Рогозина персона нон грата в Молдавии
4
"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб
5
Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама