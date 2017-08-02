Из ЦУМа эвакуировали посетителей из-за сработавшей пожарной сигнализации

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пожарные не обнаружили возгорания или задымления в здании ЦУМа в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"Была проведена проверка всех помещений. Признаков возгорания или задымления пожарные не обнаружили. Угрозы нет", - сказал собеседник агентства.
По данным ГУ МЧС, в подвале (на минус первом этаже) сработала автоматическая система пожаротушения. "Со слов охраны была проведена эвакуация. Проверка завершена", - добавил собеседник агентства.
Как передает корреспондент ТАСС, около здания стоят несколько пожарных расчетов со включенными проблесками маячками, не видно, чтобы из здания шел дым.
Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что посетители ЦУМа в центре Москвы эвакуированы из-за сработавшей в здании пожарной сигнализации.
СМИ со ссылкой на пользователей соцсетей сообщали, что в ЦУМе начался пожар и были эвакуированы посетители. ЦУМ расположен на улице Петровка, дом 2.