Военная прокуратура Абхазии расследует возгорание на складе боеприпасов

Стали известны возможные соперники ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 23:45
ЦСКА попал в число "сеяных" команд раунда плей-офф Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 23:38
Около 60 человек пострадали от взрывов на военном складе в АбхазииПроисшествия 2 августа, 23:19
Бабаев: ЦСКА пока не ведет конкретных переговоров с новичкамиСпорт 2 августа, 23:17
Бабаев: ЦСКА способен обыграть любого соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 23:14
Сборная России по плаванию завоевала восемь медалей в первый день этапа КМ в МосквеСпорт 2 августа, 23:08
Бабаев: Акинфеев, возможно, получил сильный ушиб колена в матче с АЕКомСпорт 2 августа, 22:51
Тренера ЦСКА Гончаренко не беспокоит низкая реализация команды с игрыСпорт 2 августа, 22:45
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августаМеждународная панорама 2 августа, 22:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СУХУМ, 2 августа. /ТАСС/. Военная прокуратура Абхазии проводит расследование причин и обстоятельств возгорания на складе боеприпасов министерства обороны республики в селе Приморское Гудаутского района, которое привело к взрывам. Об этом корр. ТАСС сообщил военный прокурор республики Адгур Агрба.
"Военная прокуратура проводит следственные мероприятия по установлению причин возгорания в складе боеприпасов. Что касается возбуждения уголовного дела, то это произойдет чуть позже, поскольку мы определяем, какой состав преступления усматривается в случившемся", - сказал Агрба.
По информации минздрава республики, в результате взрывов на складе боеприпасов пострадали до 60 человек. Из них 27 госпитализированы, пятерым сделали операции в Республиканской больнице Сухума, двое из них пока в реанимации.
По данным посольства России в Абхазии, 35 человек из 60 пострадавших - граждане России. "Однако пока нет точных данных о том, сколько среди них жителей России", - сказал пресс-атташе посольства Турал Джавадов, напомнив, что у граждан Абхазии - двойное гражданство с РФ.