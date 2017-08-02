Военная прокуратура Абхазии расследует возгорание на складе боеприпасов

СУХУМ, 2 августа. /ТАСС/. Военная прокуратура Абхазии проводит расследование причин и обстоятельств возгорания на складе боеприпасов министерства обороны республики в селе Приморское Гудаутского района, которое привело к взрывам. Об этом корр. ТАСС сообщил военный прокурор республики Адгур Агрба.

"Военная прокуратура проводит следственные мероприятия по установлению причин возгорания в складе боеприпасов. Что касается возбуждения уголовного дела, то это произойдет чуть позже, поскольку мы определяем, какой состав преступления усматривается в случившемся", - сказал Агрба.

По информации минздрава республики, в результате взрывов на складе боеприпасов пострадали до 60 человек. Из них 27 госпитализированы, пятерым сделали операции в Республиканской больнице Сухума, двое из них пока в реанимации.

По данным посольства России в Абхазии, 35 человек из 60 пострадавших - граждане России. "Однако пока нет точных данных о том, сколько среди них жителей России", - сказал пресс-атташе посольства Турал Джавадов, напомнив, что у граждан Абхазии - двойное гражданство с РФ.