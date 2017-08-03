В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,8

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БИШКЕК, 3 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в четверг в Киргизии в районе границы с Китаем. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Национальной Академии наук республики.
По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 06:15 по местному времени (03:15 мск). "Их магнитуда в эпицентре составила 4,8", - говорится в сообщении.
Очаг землетрясения располагался в 4 км к северо-востоку от киргизского населенного пункта Иркештам и в 12 км к северо-востоку от села Нура.
Как сообщили ТАСС в МЧС Киргизии, сведений о погибших в результате стихийного бедствия пока не поступало. "Однако эта информация сейчас уточняется", - заверили в ведомстве. Пояснив, что зона подземных толчков находится в малонаселенной и отдаленной местности.
Во время произошедшего шестибалльного землетрясения в этом районе весной нынешнего года были частично разрушены или повреждены более 100 одноэтажных жилых домов, в результате чего сотни человек были переселены в безопасные места.