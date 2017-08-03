Самолет Москва - Сеул совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за заболевшей девочки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Сеул, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за болезни четырехлетней девочки. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте.
"Самолет, следовавший из Шереметьева в Сеул, запросил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья девочки 2013 года рождения, у которой поднялась высокая температура. В 01:35 местного времени (23:35 мск) борт приземлился в аэропорту Кольцово. Медики приняли решение о госпитализации ребенка с мамой", - сказали там.
По данным МВД, на борту Boeing 777 находились 391 пассажир и 13 членов экипажа.