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В Дагестане предъявили обвинение возможному организатору похищения министра ЖКХ республики

Происшествия
3 августа, 17:57 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 3, августа. /ТАСС

Подозреваемый в похищении Ибрагима Казибекова, по версии следствия, решил организовать преступление в феврале 2017 года

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МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение жителю Дагестана в организации похищения министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель пресс-службы республиканского управления Следственного комитета (СК) России.

"Предъявлено обвинение 57-летнему жителю города Махачкалы, организовавшему похищение министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Похищение человека организованной группой" и "Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере", - пояснили в СК.

По словам представителя ведомства, мужчина решил организовать похищение в феврале 2017 года.

"Для реализации своего преступного умысла он разработал предварительный план похищения, определив себя руководителем организованной группы, и подыскал непосредственных участников для совершения указанного преступления. 20 июля в городе Махачкале участники организованной группы, угрожая огнестрельным оружием, совершили похищение министра Казибекова. На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 млн рублей мужчины были задержаны сотрудниками силовых структур", - рассказали в СК.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что похитители 58-летнего министра, занимающего свой пост с июля 2015 года, требовали за него выкуп в размере 100 млн рублей, затем в ходе переговоров снизили сумму до 70 млн рублей. В отношении задержанных - двоих жителей Махачкалы - возбуждено уголовное дело о похищении человека, вымогательстве в особо крупном размере и незаконном обороте оружия.

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