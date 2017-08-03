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Самолет Москва - Махачкала сел в аэропорту Кавминвод из-за закурившего пассажира

Происшествия
3 августа, 21:34 дата обновления: 3 августа, 22:04 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 3, августа. /ТАСС

Мужчина был задержан и отправлен в отделение полиции

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ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший рейсом Москва - Махачкала, совершил внеплановую посадку в международном аэропорту Минеральные Воды из-за пассажира, закурившего в салоне самолета, сообщили ТАСС источник в аэропорту.

"Дебошир задержан, его везут в отдел полиции", - сказал собеседник.

Самолет продолжил полет по маршруту.

"Самолет вылетел в 21:17 мск, там снимали с рейса пассажира. Все остальные благополучно улетели", - сообщили ТАСС в аэропорту.

В авиакомпании официально подтвердили ТАСС факт вынужденной посадки борта, пообещав позже уточнить детали происшествия. По сообщениям источников, инцидент возник из- за пассажира, закурившего во время полета. В настоящее время виновник инцидента задержан сотрудниками полиции.

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