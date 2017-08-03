Самолет Москва - Махачкала сел в аэропорту Кавминвод из-за закурившего пассажира

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ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший рейсом Москва - Махачкала, совершил внеплановую посадку в международном аэропорту Минеральные Воды из-за пассажира, закурившего в салоне самолета, сообщили ТАСС источник в аэропорту.
"Дебошир задержан, его везут в отдел полиции", - сказал собеседник.
Самолет продолжил полет по маршруту.
"Самолет вылетел в 21:17 мск, там снимали с рейса пассажира. Все остальные благополучно улетели", - сообщили ТАСС в аэропорту.
В авиакомпании официально подтвердили ТАСС факт вынужденной посадки борта, пообещав позже уточнить детали происшествия. По сообщениям источников, инцидент возник из- за пассажира, закурившего во время полета. В настоящее время виновник инцидента задержан сотрудниками полиции.