Самолет Москва - Махачкала сел в аэропорту Кавминвод из-за закурившего пассажира

ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший рейсом Москва - Махачкала, совершил внеплановую посадку в международном аэропорту Минеральные Воды из-за пассажира, закурившего в салоне самолета, сообщили ТАСС источник в аэропорту.

"Дебошир задержан, его везут в отдел полиции", - сказал собеседник.

Самолет продолжил полет по маршруту.

"Самолет вылетел в 21:17 мск, там снимали с рейса пассажира. Все остальные благополучно улетели", - сообщили ТАСС в аэропорту.

В авиакомпании официально подтвердили ТАСС факт вынужденной посадки борта, пообещав позже уточнить детали происшествия. По сообщениям источников, инцидент возник из- за пассажира, закурившего во время полета. В настоящее время виновник инцидента задержан сотрудниками полиции.