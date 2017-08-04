Источником прорыва воды в шахту "Мир" стал отработанный карьер

Обеспеченность парковками переселенцев по программе реновации возрастет в два-три разаОбщество 4 августа, 13:54
Идеал красоты: самая известная картина Владимира БоровиковскогоКультура 4 августа, 13:35
Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". ДосьеБиографии и справки 4 августа, 13:31
Брижит Макрон возьмет под опеку двух детенышей пандыОбщество 4 августа, 13:30
"Наполи" сыграет с "Ниццей" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионовСпорт 4 августа, 13:24
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионовСпорт 4 августа, 13:15
Финансовый допинг: как Неймар стал самым дорогим футболистом мираСпорт 4 августа, 13:13
Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событийПроисшествия 4 августа, 13:11
Осужденный экс-сенатор Цыбко подал апелляционную жалобу на приговорПроисшествия 4 августа, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Источником прорыва воды в шахту "Мир" города Мирный в Якутии стал отработанный карьер.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Предварительным источником прорыва воды в шахту явился отработанный карьер "Мир", в котором находилось порядка 300 тысяч кубических метров воды", - сказал представитель МЧС.
Спасатели установили связь со 130 горнорабочими рудника сообщили в пресс-службе МЧС. "По состоянию на 13:00 мск организована связь с 130 шахтерами, находящимися в горных выработках рудника, подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок, идет эвакуация", - сообщили в министерстве. Всего в шахте находился 151 человек.
На руднике создана группировка сил и средств МЧС в количестве 36 человек и шести единиц техники. "Спланированы мероприятия по ее наращиванию", - уточнили в МЧС. Организовано взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, осуществлен сбор экспертного совета и работа центра поддержки принятия решений.
В 10.35 мск в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на руднике "Мир" на горизонте минус 210 произошло подтопление насосной станции главного водоотлива № 2.