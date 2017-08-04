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Источником прорыва воды в шахту "Мир" стал отработанный карьер

Происшествия
4 августа, 13:35 дата обновления: 4 августа, 13:44 UTC+3

В карьере было около 300 тыс. кубометров воды

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Источником прорыва воды в шахту "Мир" города Мирный в Якутии стал отработанный карьер.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Предварительным источником прорыва воды в шахту явился отработанный карьер "Мир", в котором находилось порядка 300 тысяч кубических метров воды", - сказал представитель МЧС.

Спасатели установили связь со 130 горнорабочими рудника сообщили в пресс-службе МЧС. "По состоянию на 13:00 мск организована связь с 130 шахтерами, находящимися в горных выработках рудника, подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок, идет эвакуация", - сообщили в министерстве. Всего в шахте находился 151 человек.

На руднике создана группировка сил и средств МЧС в количестве 36 человек и шести единиц техники. "Спланированы мероприятия по ее наращиванию", - уточнили в МЧС. Организовано взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, осуществлен сбор экспертного совета и работа центра поддержки принятия решений.

В 10.35 мск в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на руднике "Мир" на горизонте минус 210 произошло подтопление насосной станции главного водоотлива № 2.

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