Британский суд отказал властям РФ в экстрадиции зятя Березовского Георгия Шуппе

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ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Британские власти приняли решение об отказе в удовлетворении запроса РФ на экстрадицию Георгия Шуппе, который был зятем "беглого олигарха" Бориса Березовского (1946-2013 гг.). Такое решение, как информировало агентство Press Association, вынес в пятницу судья магистратского суда лондонского муниципального округа Вестминстер Кеннет Грант.
"В отношении этого дела я отверг запрос Российской Федерации на вашу экстрадицию, и таким образом я освобождаю вас от ответственности", - приводит агентство слова судьи, обращенные к подсудимому.
Шуппе освобожден под залог. По словам судьи Гранта, теперь у РФ есть 14 дней на подачу апелляции на это решение.
Запрос на экстрадицию Шуппе последовал в связи с его заочным арестом и объявлением в международный розыск. 46-летний Шуппе вместе с бизнесменом Михаилом Некричем считаются предполагаемыми организаторами убийства основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева, который в январе 2014 года был расстрелян из автомата Калашникова в подмосковном Королеве. По версии следствия, убийство было организовано для захвата бывших торговых площадей магазинов "Партия" стоимостью около $1 млрд.
Адвокаты Шуппе еще в преддверии сегодняшнего заседания суда называли выдвинутые против их подзащитного обвинения надуманными, а заведенное против него дело - политизированным. Они уверяли, что сторона обвинения не обладает достаточными доказательствами вины Шуппе, а также заявляли, что в РФ их подзащитный якобы не будет подвергнут честному и справедливому судебному разбирательству.