В Астрахани горит торговый центр

АСТРАХАНЬ, 5 августа./Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Кровля торгового центра "Кировский" на площади 150 квадратных метров горит в Астрахани. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"Сообщение о возгорании кровли торгового центра "Кировский" поступило в 07.36 по местному времени (в 06.36 мск). Работаем по повышенному номеру вызова. Предварительно, площадь возгорания - 150 кв метров", - сказали в пресс-службе.

Сейчас на месте пожара работают 10 единиц пожарной техники и 46 человек личного состава. Эвакуация людей не потребовалась, так как торговый центр не успел еще открыться. Пострадавших, по предварительным данным, также нет.