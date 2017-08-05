Аэроэкспресс из аэропорта Шереметьево сбил насмерть мужчину в Подмосковье

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Мужчина, переходивший железнодорожные пути в неустановленном месте, попал под аэроэкспресс в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"На перегоне Хлебниково - Шереметьевская смертельно травмирован 50-летний мужчина, который, предварительно, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчину сбил аэроэкспресс, который ехал из аэропорта Шереметьево.