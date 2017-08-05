Автобус задел опору линии электропередачи на въезде в Уфу

УФА, 5 августа. /ТАСС/. Четыре пассажира автобуса, совершавшего рейс из Казани в Уфу, пострадали при его касательном столкновении с опорой воздушной линии электропередачи, расположенной около дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Инцидент произошел около 07:00 мск на въезде в Уфу со стороны микрорайона Затон. "По предварительным данным, 52-летний житель Татарстана на автобусе Hyundai с 28 пассажирами не справился с управлением и по касательной совершил наезд на электроопору. В результате аварии четверо пассажиров с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В Минздраве Башкирии уточнили, что в аварии пострадали шесть пассажиров, но двое из них отказались от госпитализации. "Четырех пострадавших доставили в клиническую больницу №21 Уфы. Там они были обследованы врачами, трое из них отпущены на амбулаторное лечение, один пострадавший госпитализирован", - сказали в министерстве.