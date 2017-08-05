СМИ: афганский полицейский застрелен при попытке атаковать силы НАТО в Кандагаре

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ТАСС, 5 августа. Один из сотрудников полиции Афганистана застрелен при попытке атаковать силы НАТО, расположенные в южной провинции Кандагар. Об этом сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".
По его данным, инцидент произошел в субботу возле международного аэропорта Кандагар, расположенного в 16 км от города. Отмечается, что военнослужащие возвращались на базу, когда на них напал полицейский. Безопасность во время инцидента обеспечивали румынские солдаты, которые ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки ранения получил один румынский военнослужащий.
Пока не известно, имел ли нападавший какие-либо связи с антиправительственными вооруженными силами.