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CBS: у исламского центра на севере США прогремел взрыв

Происшествия
5 августа, 18:07 дата обновления: 5 августа, 18:23 UTC+3

Здание охвачено огнем

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© AP Photo/ Ron Harris, архив

ТАСС, 5 августа. Взрыв прогремел в субботу возле здания исламского центра в городе Блумингтон (штат Миннесота) на севере США. Об этом сообщает телеканал CBS.

По его данным, в настоящий момент здание религиозного центра охвачено огнем, над ним возвышается столб дыма. Как отмечает телеканал, речь может идти о попытке поджога.

"Полиция работает на месте инцидента, откуда поступила информация о взрыве. Пострадавших нет", - говорится в заявлении местной полиции в Twitter.

Стражи порядка указали, что к расследования ЧП подключились сотрудники ФБР.

На месте инцидента работают спасательные службы и пожарные. По сведениям CBS, за любую информацию, связанную с ЧП, назначена награда в $10 тыс.

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