CBS: у исламского центра на севере США прогремел взрыв

ТАСС, 5 августа. Взрыв прогремел в субботу возле здания исламского центра в городе Блумингтон (штат Миннесота) на севере США. Об этом сообщает телеканал CBS.

По его данным, в настоящий момент здание религиозного центра охвачено огнем, над ним возвышается столб дыма. Как отмечает телеканал, речь может идти о попытке поджога.

"Полиция работает на месте инцидента, откуда поступила информация о взрыве. Пострадавших нет", - говорится в заявлении местной полиции в Twitter.

No injuries in explosion at Dar al Farooq Community Center in @bloomington_mn reports @BPD_MN Chief Potts. Minimal damage to property. pic.twitter.com/rS2oibSp5u — j_verb (@j_verb) August 5, 2017

Стражи порядка указали, что к расследования ЧП подключились сотрудники ФБР.

На месте инцидента работают спасательные службы и пожарные. По сведениям CBS, за любую информацию, связанную с ЧП, назначена награда в $10 тыс.