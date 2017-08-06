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Работы по восстановлению электроэнергии в Тверской области завершены

Происшествия
6 августа, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

Без электроснабжения оставались около 8300 человек

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Электроснабжение потребителей электроэнергии в 369 населенных пунктах Тверской области после повторной волны отключений полностью восстановлено, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

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"Без электроснабжения оставались: бытовые потребители 369 населенных пунктов (около 8300 человек). 5 августа в 19:00 аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Сильный ветер с градом, который прошел в Тверской области 4 августа, повторно оставил без электроэнергии жителей Ржевского, Старицкого и Зубцовского районов. Ранее более 20 тыс. потребителей в регионе остались без света из- за штормового ветра 2 августа. По информации Министерства энергетики РФ, вечером 4 августа энергоснабжение было восстановлено, однако неблагоприятные погодные явления, о которых региональное управление МЧС предупреждало накануне, вызвали вторую волну отключений.

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