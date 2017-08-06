В Мирный прибыли горнопроходчики для поисков людей в шахте "Мир"

ЯКУТСК, 6 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Горнопроходчики-скалолазы обследуют выходы вентиляционных шахт и штолен, что прояснит информацию о наличии, местоположении и состоянии людей, заблокированных под землей в шахте "Мир" в Якутии, всего за день планируется исследовать порядка 50 га карьерной поверхности. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Алроса".

"Определены новые возможные направления спасательных работ. Работают отряды горноспасателей и три погрузо-доставочные машины для вывоза с рудника горной массы. Также из Айхала прибыла группа из семи горнопроходчиков-скалолазов, которые в течение дня обследуют выходы вентиляционных шахт и штолен", - отмечено в сообщении.

Кроме того, группировка, которая работает под землей, будет усилена 35 горноспасателями и шахтерами, оснащенными дополнительным оборудованием, продолжается расчистка подземных выработок на горизонтах 210 и 310.

Параллельно на руднике ведется постоянный мониторинг водопритоков в вертикальном стволе шахты. Насосами, установленными на горизонте - 235 метров откачивается карьерная вода. Одновременно на руднике находятся три - четыре отделения, в каждом из которых пять - семь специалистов. Им помогают работники предприятия, которые хорошо знают рудник. Рабочие рудника продвигаются со спасателями и одновременно налаживают системы вентиляции, берут пробы воздуха на присутствие в нем газов и других опасных и вредных веществ.

Остается неизвестной судьба восьми горнорабочих шахты "Мир" компании "Алроса".

4 августа произошел прорыв воды в шахту, где находились 151 человек, в тот же день удалось спасти 142 шахтеров. 5 августа стволовой Алишер Мирзаев самостоятельно смог дойти до ствола шахты, его подняли спасатели. На данный момент он с ушибом легкого находится в больнице, еще двое с травмами конечностей также находятся на стационарном лечении.