Суд изберет меру пресечения фигурантам дела Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Суд Южно-Сахалинска в понедельник на заседании по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и некоторых его подчиненных о получении взятки в особо крупном размере изберет им меру пресечения обвиняемым.

"9 августа истекает срок содержания под стражей Хорошавина, его бывшего помощника Андрея Икрамова, бывшего зампреда регионального правительства Сергея Карепкина, а также содержания под домашним арестом экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Борисова. Прокуратура на предыдущем заседании просила оставить меру пресечения прежней. Адвокаты пока свою позицию не озвучивали", - сообщили ТАСС в суде.

Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела Хорошавина 6 марта. В деле упоминаются девять эпизодов взяточничества на общую сумму в 522 млн рублей. Заместитель экс-губернатора Карепкин, советник Икрамов и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Борисов обвиняются в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем" УК РФ.

Хорошавина задержали 3 марта 2015 года. По версии следствия, в 2009 году он создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия.