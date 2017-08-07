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В результате наводнений на северо-востоке Китая эвакуированы 188 тыс. человек

Происшествия
7 августа, 14:05 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 7, августа. /ТАСС

Сообщается о трех погибших в результате стихийного бедствия

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ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Около 188 тыс. человек были эвакуированы в результате наводнений, вызванных ливнями в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Как в понедельник сообщает агентство "Синьхуа", еще три человека погибли.

Удар стихии затронул в общей сложности 570 тыс. жителей провинции - имеется информация о повреждении 1000 домов и 66,4 тыс. га посевов. В ряде населенных пунктов стихией повреждены автодороги и линии связи, нарушена подача электроэнергии.

В операции по устранению последствий стихии принимают участие спасатели и военнослужащие, усилен мониторинг за состоянием инженерных коммуникаций вдоль рек.

Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности из-за высокой вероятности схода селей и провалов грунта.

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