СК возбудил дело по факту гибели рабочего при обрушении на руднике в Мурманской области

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ТАСС, 7 августа. Обрушение части горной породы произошло 7 августа на руднике Ловозерского горно-обогатительного комбината в Мурманской области. В результате ЧП погиб рабочий, региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении горных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
По данным следствия, утром 7 августа на руднике "Карнасурт", расположенном в Ловозерском районе Мурманской области, во время проведения работ по добыче руды произошло обрушение части горной породы. В результате ЧП погиб рабочий 1981 года рождения.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. "На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе инструкции по охране труда работников", - отмечается в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.
Ростехнадзор создаст комиссию по расследованию происшествия. "Создается комиссия по расследованию инцидента", - рассказали в пресс-службе, отметив, что она должна начать работу 8 августа.
Ловозерский горно-обогатительный комбинат находится в окрестностях городского поселения Ревда Мурманской области. Это единственный в России комбинат, который занимается производством лопаритового концентрата, используемого в производстве редкоземельных металлов. Является градообразующим предприятием Ревды.