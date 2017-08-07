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Прокурор просит от 4,5 до 5,5 года колонии фигурантам дела о пожаре в типографии в Москве

Происшествия
7 августа, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии, в результате возгорания погибли 17 человек

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Гособвинение просит для гендиректора московской типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина 4,5 года колонии и 5,5 года колонии для главного инженера предприятия Антона Яцкова, обвиняемых по делу о пожаре, в котором погибли 17 человек. Об этом в понедельник заявила прокурор в ходе прений сторон в Бутырском суде Москвы.

"Вина подсудимых полностью доказана и подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела. Учитывая смягчающие обстоятельства, прошу назначить Москвину 4,5 года общего режима, а для Яцкова - пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - отметила представитель гособвинения, попросив также удовлетворить гражданский иск одной из потерпевших по делу на сумму 500 тыс. рублей.

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Прокурор также подчеркнула, что на предприятии почти не осуществлялись индивидуальные инструктажи по пожарной безопасности и противопожарные учения. "На инструктаже участвовали случайные люди, которые оказывались на рабочем месте. Кроме того, в день трагедии пожарная сигнализация сработала не сразу, во время тушения не сработал огнетушитель, а также пожарный гидрант, что помогло бы избежать человеческих жертв", - рассказала в ходе прений прокурор.

Пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии на Алтуфьевском шоссе и распространился по всей площади 4-этажного здания. Его жертвами стали 17 женщин, в том числе 12 гражданок Киргизии.

Москвин и Яцков обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Кроме того, против Москвина было возбуждено еще одно дело - об организации незаконной миграции. Однако позже производство по этому делу было прекращено в связи с отсутствием доказательств в причастности гендиректора. Вместе с тем Москвин признал вину и полностью выплатил компенсации родственникам 16 погибших.

Позиции сторон

В ходе судебного заседания в понедельник представители потерпевшей стороны попросили прекратить уголовное преследование подсудимых в связи с примирением сторон и полным возмещением вреда. "Из 17 погибших семьям 16 возмещен моральный вред", - отметила адвокат.

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Сторона гособвинения поддержала ходатайство родственников погибших и просила суд признать данную просьбу как смягчающие обстоятельства.

В свою очередь одна из родственниц погибшей при пожаре отказалась от примирения с подсудимыми. "Я против примирения, у меня для них прощения нет", - подчеркнула Алла Матвеева, попросив для подсудимых жесткого наказания. По уголовному делу ею заявлен гражданский иск на сумму 2,5 млн рублей.

Выслушав доводы сторон, суд отклонил это ходатайство в связи с тем, что один из потерпевших отказался от примирения.

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