Прокурор просит от 4,5 до 5,5 года колонии фигурантам дела о пожаре в типографии в Москве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Гособвинение просит для гендиректора московской типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина 4,5 года колонии и 5,5 года колонии для главного инженера предприятия Антона Яцкова, обвиняемых по делу о пожаре, в котором погибли 17 человек. Об этом в понедельник заявила прокурор в ходе прений сторон в Бутырском суде Москвы.

"Вина подсудимых полностью доказана и подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела. Учитывая смягчающие обстоятельства, прошу назначить Москвину 4,5 года общего режима, а для Яцкова - пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - отметила представитель гособвинения, попросив также удовлетворить гражданский иск одной из потерпевших по делу на сумму 500 тыс. рублей.

Прокурор также подчеркнула, что на предприятии почти не осуществлялись индивидуальные инструктажи по пожарной безопасности и противопожарные учения. "На инструктаже участвовали случайные люди, которые оказывались на рабочем месте. Кроме того, в день трагедии пожарная сигнализация сработала не сразу, во время тушения не сработал огнетушитель, а также пожарный гидрант, что помогло бы избежать человеческих жертв", - рассказала в ходе прений прокурор.

Пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии на Алтуфьевском шоссе и распространился по всей площади 4-этажного здания. Его жертвами стали 17 женщин, в том числе 12 гражданок Киргизии.

Москвин и Яцков обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Кроме того, против Москвина было возбуждено еще одно дело - об организации незаконной миграции. Однако позже производство по этому делу было прекращено в связи с отсутствием доказательств в причастности гендиректора. Вместе с тем Москвин признал вину и полностью выплатил компенсации родственникам 16 погибших.

Позиции сторон

В ходе судебного заседания в понедельник представители потерпевшей стороны попросили прекратить уголовное преследование подсудимых в связи с примирением сторон и полным возмещением вреда. "Из 17 погибших семьям 16 возмещен моральный вред", - отметила адвокат.

Сторона гособвинения поддержала ходатайство родственников погибших и просила суд признать данную просьбу как смягчающие обстоятельства.

В свою очередь одна из родственниц погибшей при пожаре отказалась от примирения с подсудимыми. "Я против примирения, у меня для них прощения нет", - подчеркнула Алла Матвеева, попросив для подсудимых жесткого наказания. По уголовному делу ею заявлен гражданский иск на сумму 2,5 млн рублей.

Выслушав доводы сторон, суд отклонил это ходатайство в связи с тем, что один из потерпевших отказался от примирения.