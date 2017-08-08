Мосгорсуд оставил Никиту Белых в СИЗО

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки. Тем самым суд отклонил апелляционную жалобу защиты экс-губернатора, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Апелляционную жалобу защиты Белых отклонить", - говорится в определении апелляционной коллегии суда.
Ранее Мосгорсуд продлил меру пресечения экс-губернатору до 24 сентября. Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
Никите Белых вменяется получение лично и через посредников взятки в общей сумме €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и "последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов". По версии следствия, он получал деньги в мае 2012 года и с 2014 года по июнь 2016 года.
Белых был задержан 24 июня 2016 года одном из ресторанов Москвы на Новом Арбате при получении денег и с тех пор содержится под стражей. 28 июля прошлого года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. Сам Белых не признал себя виновным.
Вместе с тем материалы уголовного дела в отношении Белых поступили в Пресненский суд Москвы. В ближайшее время дело будет расписано судье, который в установленный законом срок назначит дату предварительных слушаний.
В ходе заседания во вторник защита Белых просила жалобу удовлетворить, избрать подзащитному иную меру пресечения, не связанную с арестом, и заявила о "возможной провокации взятки" со стороны следствия. "Мы ознакомились с поступившими в Пресненский суд материалами дела, в которых нашли неправомерную обоснованность предъявленных обвинений", - отметила адвокат Марина Ярыш.
Другой адвокат Белых Андрей Грохотов заявил в суде, что все свидетели по уголовному делу "находятся в сложных обстоятельствах". "Ларицкий - взяткодатель по одному из эпизодов взятки - находится в следственном изоляторе "Лефортово", - подчеркнул юрист. - Денежные средства может и были на месте преступления, однако Белых никогда не брал их в руки - его поздравили с днем рождения бутылкой вина".
Сам Белых подчеркнул, что скрываться, запугивать свидетелей по делу и мешать следствию не собирается. "На протяжении последнего месяца я регулярно обращаюсь к администрации СИЗО об ухудшении здоровья. Мне каждый день назначаются уколы, у меня падает зрение, однако ничего не помогает, поэтому я прошу помочь мне в назначении необходимых лекарств", - резюмировал он, категорически отвергнув все обвинения.
В свою очередь представитель СК заявила о законности и обоснованности решения Мосгорсуда о продлении ареста Белых. "Считаю, что оснований для удовлетворения жалобы не имеется, Белых обвиняется в особо тяжких преступлениях", - заявила в суде следователь.
Гособвинение полностью поддержала позицию СК.