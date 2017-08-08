ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков в Калининградскую область

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КАЛИНИНГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабандного поступления наркотических средств на территорию РФ, изъято почти 3 кг наркотиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"В ходе спецоперации оперативниками с поличным задержана российская гражданка, у которой обнаружено и изъято более тридцати свертков, в которых по заключению экспертно-криминалистического центра регионального УМВД России находились наркотические средства", - сказали в пресс-службе.
Установлено, что задержанная - жительница Калининградской области - за денежное вознаграждение приобрела у иностранного гражданина наркотические средства с целью их дальнейшего распространения на территории региона.
Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом "б" частью 4 ст. 229.1 УК России "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов". Виновной может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.