ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков в Калининградскую область

КАЛИНИНГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабандного поступления наркотических средств на территорию РФ, изъято почти 3 кг наркотиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В ходе спецоперации оперативниками с поличным задержана российская гражданка, у которой обнаружено и изъято более тридцати свертков, в которых по заключению экспертно-криминалистического центра регионального УМВД России находились наркотические средства", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что задержанная - жительница Калининградской области - за денежное вознаграждение приобрела у иностранного гражданина наркотические средства с целью их дальнейшего распространения на территории региона.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом "б" частью 4 ст. 229.1 УК России "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов". Виновной может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.