СМИ: трое пострадали при наезде машины на людей в Стокгольме

ТАСС, 8 августа. Автомобиль врезался во вторник в толпу людей в Стокгольме, три человека получили травмы. Об этом сообщила газета Local со ссылкой на полицию. Правоохранители заверяют, что происшествие не имеет ничего общего с терактом.

По данным полиции, причиной инцидента стала ошибка водителя, пожилой женщины 84 лет, перепутавшей педали газа и тормоза. Трое пострадавших с серьезными травмами были доставлены в больницу. Полиция начала расследование.

7 апреля этого года в центре Стокгольма в толпу въехал грузовик, который затем врезался в стену универмага Ahlens. В результате происшествия погибли пять человек, еще 15 пострадали. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал случившееся террористическим актом и "нападением на страну".

Шведская прокуратура задержала по делу о теракте двух человек, в том числе предполагаемого водителя - 39-летнего Рахмата Акилова из Узбекистана. 11 апреля адвокат подозреваемого Юхан Эрикссон сообщил Стокгольмскому окружному суду, что Акилов признал свою вину.

ЧП в Стокгольме 7 апреля стало первой террористической атакой с человеческими жертвами в истории современной Швеции.