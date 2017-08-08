В зоне землетрясения на юго-западе Китая зафиксировали более 280 повторных толчков

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ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. По состоянию на 01:00 по местному времени (20:00 мск вторника) в зоне произошедшего во вторник землетрясения в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) зафиксировано 282 толчка. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.
По его данным, магнитуда самого сильного из них составила от 7,0 до 7,9. Также были зафиксированы шесть афтершоков магнитудой от 3 до 3,9.
Во вторник вечером в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 7,0, затем последовало более 100 повторных ударов. К настоящему моменту подтверждена гибель пяти человек, еще 100 пострадали. Однако спасательные службы КНР дают неутешительные прогнозы относительно предположительного числа жертв землетрясения: в общей сложности там могли погибнуть несколько сотен человек.
Посольство РФ в Китае пока не получало данных о пострадавших россиянах.