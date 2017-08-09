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Торговые павильоны горят на Таганской площади в центре Москвы

Происшествия
9 августа, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

На месте работают пожарные, из здания были эвакуированы 120 человек

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© Владимир Травков

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Торговые павильоны горят на Таганской площади в центре Москвы, идет тушение пожара. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Пожар происходит в трехэтажном административном здании с мансардой в доме 86 на Таганской площади", - сказал собеседник агентства.

Из здания до прибытия пожарных подразделений были эвакуированы 120 человек. "В настоящее время огонь ликвидирован на площади 50 кв. метров, горела обшивка утеплителя на фасаде здания, огонь частично ушел на мансарду", - добавил собеседник агентства. В настоящее время на месте пожара пожарные подразделения проверяют, есть ли на верхних этажах люди.

В здании находятся торговый центр, кафе "Шоколадница", букмекерская контора "Лига ставок", магазины мобильной связи.

В связи с пожаром в районе Таганской площади ограниченно движение транспорта. По данным "Яндекс карты", на внутренней стороне Садового кольца затор растянулся от метро "Таганская" до метро "Павелецкая".

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