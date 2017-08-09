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Почти 500 бойцов Росгвардии помогают ликвидировать последствия наводнения в Приморье

Происшествия
9 августа, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Сотрудники ведомства патрулируют затопленные территории частных домовладений в Уссурийске для сохранности имущества

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Почти 500 сотрудников Росгвардии участвуют в ликвидации последствий наводнения в Приморском крае. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, Росгвардия развернула пункт помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

"Более 480 военнослужащих, сотрудников вневедомственной охраны, СОБР и ОМОН, а также 91 единица техники Восточного округа войск национальной гвардии РФ подготовлены для участия в ликвидации чрезвычайной ситуации", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии ежесуточно патрулируют затопленные территории частных домовладений в Уссурийске для сохранности имущества. Также Росгвардия обеспечит хранение оружия и боеприпасов в случае эвакуации их владельцев. "За минувшие сутки сотрудники проверили 95 граждан возле подтопленных участков, а также задержали двух правонарушителей", - добавили в ведомстве.

Приморский край регулярно подвергается стихийным природным явлениям. Так, в прошлом году от тайфуна "Лайнрок" пострадали жители Чугуевского района. Тогда военнослужащие Росгвардии одними из первых прибыли на место и незамедлительно приступили к устранению последствий тайфуна. Пострадавших эвакуировали на технике повышенной проходимости, автобусах и плавсредствах.

В связи с наводнением в Приморском крае Росгвардия развернула пункт управления для помощи пострадавшим. "Спланированы необходимые силы и средства, а также сформированы аварийные запасы топлива и расходных материалов на случай устранения поломок на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса. Организовано взаимодействие краевой администрацией, МВД и МЧС", - пояснили в ведомстве.

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