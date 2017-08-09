Движение транспорта на Таганской площади в Москве восстановлено

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Таганской площади в Москве, где произошел крупный пожар в торговом центре, вновь запущено после ликвидации возгорания.

Как передает корреспондент ТАСС, проезд автомобилей вновь разрешен по участку Таганской площади, который был ранее перекрыт для тушения пожара. В настоящее время возгорание ликвидировано, ведется проливка конструкций.

В среду днем на Таганской площади в торговом центре "Атом" произошел пожар на мансардном этаже двухэтажного здания и распространился на площади 1,5 тыс. кв. метров. В здании, в котором находятся торговый центр, кафе "Шоколадница", букмекерская контора "Лига ставок" и магазины мобильной связи, произошло частичное обрушение центральной части мансарды. Площадь обрушения составила 100 кв. метров.